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Специалисты областной детской больницы провели прием детей на базе поликлиники Усманской районной больницы. Консультации ведущих специалистов смогли получить 145 маленьких пациентов Усманского района. В составе медицинской бригады работали гастроэнтеролог, невролог, кардиолог, нефролог, врачи лучевой и функциональной диагностики.

Перед приездом областных врачей предварительный отбор и обследование детей провели специалисты участковой службы. Врачи выездной консультативной поликлиники «Здоровье» и стационара областной детской больницы приезжают в Усманский район два раза в год. Это позволяет повысить доступность, качество, своевременность оказания медицинской помощи детям. Специалисты осматривают детей, состоящих на диспансерном учёте, детей-инвалидов, детей с редкой патологией, дают рекомендации по лечению и обследованию.

Ежегодно в рамках национального проекта «Здравоохранение» («Развитие детского здравоохранения включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям») областными врачами осуществляется более 30 таких выездов в различные районы Липецкой области, в результате которых медицинские консультации ведущих медицинских специалистов региона получают более пяти тысяч детей.

Консультативная поликлиника «Здоровье» приезжает в разные районы области проводится в регионе уже не первый год.

«Значительные усилия в этой сфере, – считает руководитель региона Игорь Артамонов, – способствуют улучшению качества диагностики и лечения ряда заболеваний, внедрению новых методик обследования и реабилитации, укреплению материально-технической базы регионального здравоохранения».