Выездная приёмная губернатора впервые работала на городском фестивале в Липецке

На фестивале «Вместе лучше», который прошёл на Зелёном острове в Липецке и собрал тысячи жителей, губернатор Игорь Артамонов и члены регионального правительства впервые провели выездную приёмную в формате открытого диалога с горожанами. Любой желающий мог задать вопрос, оставить обращение или высказать предложение. Многие проблемы решались прямо на месте.

Заместители губернатора и министры находились рядом с главой региона – они консультировали жителей, разъясняли решения и сразу забирали поручения в работу. Среди обратившихся было много молодых людей с инициативами и идеями по развитию города.

«Если молодёжь не боится предлагать и брать ответственность, значит, у нас хорошее будущее. Формат выездной приёмной удобен для людей и одновременно проверяет нашу эффективность. Поручил своей команде практиковать его и дальше», — отметил губернатор Игорь Артамонов.