Актуальные социально значимые вопросы региона обсудили в ходе выездного совещания члены Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике, которое прошло в Липецкой области. Делегацию, в составе которой и сенатор от региона Оксана Хлякина, возглавила председатель комитета Инна Святенко.

На утренней рабочей встрече в правительстве Липецкой области Инна Святенко отметила, что, прежде всего, по поручению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко члены комитета ознакомятся с организацией работы первичного звена в здравоохранении, это фельдшерско-акушерские пункты в сельских поселениях.

«Кроме того, мы посмотрим инфраструктуру объектов спорта и детского отдыха, так как под контролем Совета Федерации реализуется программа об организации летней оздоровительной компании в этом году и в дальнейшем. Необходимо, чтобы все дети имели возможность отдохнуть и чтобы хватало таких объектов, где они могли бы разместиться и провести комфортно лето, в том числе и с воспитательной компонентой. Надеемся, что в Липецкой области мы увидим то, что было бы интересно передать и другим регионам. Сегодня в составе нашей делегации есть сенаторы от Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Владимирской и Псковской областей, Москвы. И поэтому сегодняшнее знакомство с Липецкой областью должно стать взаимополезным с точки зрения обмена информацией между регионами», – отметила Инна Святенко.

Программой выездного заседания комитета запланировано посещение ряда медицинский учреждений областного центра, в том числе строящихся городской детской поликлиники и хирургического корпуса Липецкого областного онкологического диспансера. Также гости побывают в Задонском и Елецком районах, где познакомятся с работой культурно-развивающего центра «Спартак», офиса врача общей практики, Центра занятости Ельца и проектом «Активное долголетие». В селе Казинка Елецкого района члены комитета возложат цветы к мемориалу «Знамя Победы».

Первый заместитель губернатора региона Александр Рябченко, говоря о масштабах проделанной в Липецкой области работы в сфере социальной политики, подчеркнул, что региону очень важна оценка членов комитета. «Социальная политика сегодня – наиболее значимая сфера интересов общества. Повышение качества жизни жителей является одним из приоритетов в Липецкой области. Нам как региону необходимо усиливать свои инициативы и получать поддержку от Совета Федерации и нашего сенатора в решении поставленной задачи по удовлетворенности граждан. Ведь это и есть результат проводимой социальной политики. Сегодня важно получить обратную связь от членов комитета. Это позволит оценить эффективность наших решений, озвучить проблемные вопросы», – считает Александр Рябченко.

В Липецкой области выстроен успешный и эффективный диалог с жителями, отмечает губернатор Игорь Артамонов. «За несколько лет мы полностью перестроили работу с людьми, серьезно сократили время ответа на обращения. Мы считаем, что государство должно быть удобным для жителя, и продолжаем совершенствоваться, в том числе повышая клиентоориентированность социальной сферы региона. Также в области создана и успешно функционирует Единая диспетчерская служба, ее функционал постоянно расширяется, но главное, что в центре ее работы находится человек», – подчеркивает Игорь Артамонов.