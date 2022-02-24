Выездное совещание по ямочному ремонту дорог провёл сегодня заместитель главы администрации Липецкой области Константин Востриков. Вместе с председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка они осмотрели улицы Фрунзе и Ушинского. Жители жалуются на эти участки: асфальтовое покрытие разрушено, на дороге выбоины. Как рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Дергунов, после морозов и резких оттепелей покрытие нуждается в экстренном ремонте. Участки начнут приводить в порядок на этой неделе.

«Реагируем на все жалобы. Коллеги каждую пятницу докладывают мне, какой объём выполнен и какой запланирован. Мы сверяем его с обращениями жителей и, если необходимо, корректируем. Готовимся к полномасштабному ямочному ремонту дорог горячей смесью при наступлении плюсовых температур. Дальше предстоит ремонт всего дорожного полотна картами или целыми улицами», — сказал Константин Востриков.

К ремонту дорог литым асфальтом в этом году в Липецке приступили с 6 января. С помощью фрезы специалисты срезают повреждённый участок, продувают его и заливают смесью. В её составе повышенное содержание битума, что делает материал пригодным для проведения работ даже при отрицательных температурах. Это временное решение, которое позволяет предотвратить аварийные ситуации, отмечают специалисты.

Ежедневно рабочие устраняют от 200 до 400 квадратных метром ям. Особое внимание уделяют обращениям липчан. По их заявкам уже отремонтированы около 30 улиц. В их числе Ленинградская, Хренникова, Плеханова, Московская, Полиграфическая, Алмазная и другие.

Ремонт дорог находится на особом контроле у главы региона Игоря Артамонова.

«Мы помним громадное количество ям в прошлом году. С учетом этого мы выделили дополнительные средства, чтобы коллеги могли уже сейчас начать ремонт. Потому что ямы на глазах увеличиваются, никому это не нравится, нужно быстрое решение. Необходимо усилить работу», — отмечает Игорь Артамонов.

Ремонт проводят не только на дорогах с большим трафиком, но и на местных и внутриквартальных проездах, а также на тротуарах. Всего с начала года специалисты устранили более 1400 кв. метров выбоин, на проведение работ израсходовали около 170 тонн смеси.

Также в этом году продолжится ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Липецке отремонтируют 20 участков дорог общей протяжённостью свыше 19 километров. Девять из них находятся в отдалённых районах города. Среди них улицы Алмазная, 3 сентября, Коммунистическая, Плеханова, Ушинского и Пожарского.