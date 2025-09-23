Выездное заседание Попечительского совета Фонда «Защитники Отечества» состоялось в Липецкой области

В Липецке состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Такой формат позволяет определить наиболее важные вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам СВО и членам их семей, а также получить обратную связь в регионах от ветеранов СВО, сотрудников филиалов фонда и органов власти.

В заседании приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева; директор Федеральной службы по финансовому мониторингу, председатель попечительского совета фонда Юрий Чиханчин; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев; губернатор Липецкой области Игорь Артамонов; председатель Комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Юрий Чиханчин в своем выступлении отметил значимость укрепления всестороннего взаимодействия по линии поддержки участников СВО и членов их семей.

«Сегодня можно уверенно сказать, что в стране создана система комплексной поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Это стало возможно в том числе благодаря поддержке глав регионов, работе межведомственных комиссий. Мы видим, что не только фонд «Защитники Отечества» и региональные бюджеты являются источником такой помощи. В каждом субъекте Российской Федерации есть и иные доноры, которые неравнодушны к судьбе ветеранов», – заявил председатель попечительского совета фонда «Защитники Отечества».

Полпред Президента в ЦФО Игорь Щёголев отметил, что практики выездных заседаний позволяют усилить внимание к помощи ветеранам СВО на местах и улучшить взаимодействие между ведомствами.

«Сегодня мы посетили первый семинар для работников государственных и муниципальных органов, учреждений и организаций, оказывающих поддержку участникам и ветеранам СВО и их семьям. Проведём такие семинары в каждом регионе округа, чтобы сформировать экосистему заботы о защитниках Отечества, где каждый служащий, соцработник, волонтёр будет ощущать себя частью единой команды, выполняющей государственную задачу. Уверен, что этот опыт будет полезен и в других регионах России», – рассказал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Анна Цивилева высоко отметила работу липецкого филиала Фонда. Филиал тесно сотрудничает с местными работодателями. Сегодня показатель трудоустройства ветеранов СВО в стране составляет 62%, в Липецкой области он достиг 71%. Здесь выстроено эффективное взаимодействие со службой занятости региона, которое приносит соответствующие результаты.

«Формат выездных заседаний попечительского совета в разных регионах хорошо зарекомендовал себя. Выезжая в субъекты Российской Федерации, мы на месте определяем наиболее острые вопросы, связанные с оказанием помощи нашим ветеранам и их близким. При этом получаем необходимую обратную связь от коллег. В ходе заседания обсудили развитие и совершенствование комплексной системы поддержки ветеранов СВО, эффективное взаимодействие со службами занятости, систему социального обслуживания, которая внедрена и успешно работает в регионе. Также рассмотрели опыт липецкого филиала фонда по работе с Государственной информационной системой «Защитник Отечества», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, регион стал первым в стране, где 100% ветеранов СВО заведены в ГИС «Защитник Отечества» регионального филиала. Это дает возможность сотрудникам липецкого филиала Фонда оперативнее и качественнее оказывать героям всю необходимую помощь.

Особого внимания заслуживает система социального обслуживания «Забота», которую при поддержке Игоря Олеговича Щёголева внедрили и используют в Липецкой области. Обратившимся нравится, когда ответ приходит быстро и по существу, он понятен и имеет практическую пользу. Социальные работники становятся членами семьи – возникает высокий уровень доверия.

Кроме того, сейчас в стране разрабатывается новый документ, который объединит меры поддержки ветеранов СВО.

«Обычному человеку бывает непросто разобраться в том, какие органы власти и в каком объёме предоставляют соответствующие меры поддержки и гарантии. Поэтому было принято решение подготовить проект федерального нормативно-правового акта, в котором бы воедино сводились нормы федерального законодательства для ветеранов: основные сферы деятельности фонда и меры базовых региональных стандартов. Мы уже направили этот проект в фонд, получили корректировки. В ближайшее время на расширенном заседании комиссии будем рассматривать проект этого документа», – заявил председатель Комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор Игорь Артамонов поблагодарил председателя Фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву и членов Попечительского совета за выбор Липецкой области в качестве площадки для проведения выездного заседания. В регионе используют все наработки, которые помогают работникам социальных служб быть ближе к людям.

«Для нас большая честь принимать в Липецкой области выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Поддержка наших героев – это не громкие слова, а системная работа, которую мы выстраиваем шаг за шагом. Речь идёт не только о комплексной реабилитации, но и о создании условий для полноценной жизни ветеранов СВО и их семей. В регионе действует более 50 мер поддержки. Особое внимание уделяем трудоустройству. Главная задача – индивидуальный подход. Для каждого ветерана мы выстраиваем маршрут: от оценки здоровья и навыков – к выбору профессии, уверенности в будущем. Большую помощь в этом оказывает система «Забота». Это наша разработка, которая получила высокую федеральную оценку и была рекомендована для тиражирования в других регионах. Сервис позволяет семьям защитников постоянно быть на связи с семейным куратором и получать помощь максимально оперативно – будь то оформление мер поддержки или оформление ребёнка в детский сад. Липецкая область готова делиться этим опытом со всей страной», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Кроме того, члены попечительского совета фонда «Защитники Отечества» ознакомились с работой липецкого филиала Фонда, посетили ярмарку вакансий для участников СВО на базе местного Центра молодёжной карьеры, побывали на образовательном семинаре для работников государственных и муниципальных органов и организаций, оказывающих меры поддержки участникам и ветеранам СВО и их семьям, а также в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».