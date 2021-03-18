Выездное заседание Правления Российского союза строителей прошло. в Липецкой области. В нем приняли участие представители федеральных ведомств, исполнительных органов государственной власти регионов, Национального объединения строителей, руководители территориальных Союзов строителей и саморегулируемых организаций, строительных компаний и банков. Участники заседания обсудили вопросы применения новых технологий малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, оптимизации системы ценообразования, подготовку кадров для строительной отрасли, а также использование ипотечных и других специальных банковских продуктов в сфере возведения жилья.

По видеосвязи к участникам заседания обратился заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Коллеги из Липецкой области строят хорошо, сдают жилье в срок. Здесь собралась команда настоящих профессионалов. Все продукты намерены пилотировать в этом регионе для успешной реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Липецкая область принимает активное участие в реализации федеральной программы стимулирования развития жилищного строительства, сообщил заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. По его словам, область вошла в число 12 субъектов, отмеченных профильным министерством. Уже введены в эксплуатацию инженерные сети водоснабжения по дополнительному финансированию в микрорайоне «Северо-Восточный» города Грязи (26 улиц микрорайона, а это 1036 домов), завершено строительство сетей в селе Юсово Чаплыгинского района. Также построена новая школа в микрорайоне Европейский, которая рассчитана на 800 мест.

В 2021 – 2024 годах в области планируется реализовать 44 объекта коммунальной и дорожной инфраструктуры за счет федеральных средств в размере 3,4 млрд рублей. Так, на 2021-2023 гг. запланировано строительство сетей и объектов водоснабжения в Хлевенском районе в селе Хлевное, строительство автомобильных дорог в Данковском районе в селе Требунки. Также будет произведена реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Лев-Толстой, строительство дороги в Добринке.

Что касается предложенных банковских продуктов, регион будет использовать новые механизмы финансирования строительства сетей с помощью инфраструктурных облигаций. Таким образом, существенно снизится нагрузка на бюджет, а строительство инженерных сетей планируется осуществлять за счет заемных средств, предоставляемых застройщикам под субсидированную процентную ставку 2-2,5%.

«Липецкие строители – молодцы. В условиях пандемии возвели 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья. Это больше квадратного метра на человека. Еще двадцать лет назад мы говорили, что регионы должны достичь этого показателя. Радует, что строительные компании поддерживаются администрацией», – сказал президент Российского Союза Владимир Яковлев.

Как отметил руководитель Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, большое внимание сейчас уделяется комплексному развитию территорий. Для этого внесены изменения в законодательство. Новый закон о комплексном развитии территорий позволит совершенствовать механизмы расселения аварийного жилья. Под программу могут попасть районы нежилой застройки, незастроенные территории и участки, владельцы которых выступили с инициативой по проведению КРТ. Комплексный подход к развитию территорий закреплен нормативно и для его развития на уровень регионов передана значительная часть полномочий по его регулированию.

В завершении работы строительного форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Российским Союзом строителей и Национальным объединением производителей строительных материалов с Ассоциацией предпринимателей Италии, которое с итальянской стороны подписал вице-президент Ассоциации Витторио Торембини.

Выбор Липецкой области для проведения выездного заседания сделан не случайно. За последние два года регион вошел в число лидеров по возведению индивидуального жилья.

«У Липецкой области очень большие задачи по реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Последние два года показали, что в регионе достаточно уверенно их решают. Но мы не можем останавливаться на достигнутом и будем выполнять масштабные планы качественного улучшения жилищных условий липчан. В том числе по возведению комфортного индивидуального жилья», – считает глава региона Игорь Артамонов.