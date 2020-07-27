Выхватил телефон и убежал. Видеокамеры сняли момент грабежа в Липецке

24 июля в ОП № 3 УМВД России по г. Липецку обратился 21-летний гражданин с заявлением о том, что 23 июля, поздно вечером, у дома по ул. Папина неизвестный похитил его сотовый телефон. Со слов потерпевшего, к нему обратился неизвестный мужчина и попросил у него телефон, чтобы вызвать такси. Молодой человек отказал ему, тогда мужчина выхватил сотовый и убежал. Догнать злоумышленника не удалось, и потерпевший обратился в отдел полиции.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции неработающий ранее судимый 32-летний житель г.Липецка.

Возбуждено уголовное дело части по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области по информации ОП № 3 УМВД России по г. Липецку.

Видео: пресс-служба УМВД России по Липецкой области.