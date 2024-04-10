Сразу две школьницы гимназии с. Ольговка — София Пешкова и Софья Путилина — стали победителями в региональном этапе Всероссийского конкурса «Ученик года-2024». Первая из них была лучшей в номинации «Творческая личность года», С. Путилина заняла второе место в номинации «Патриот года».

Подобный конкурс проводится в нашей области во второй раз. Более 50 учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка и Липецкой области подали заявки и конкурсные материалы на заочный этап конкурса, 30 из них стали участниками финального испытания, которое состоялось 29 марта.

Девушки добились большого успеха, получив призовые места в двух из семи номинаций.

Надо отметить, что одна из них, София Пешкова, не первый раз принимает участие в различных творческих конкурсах. В конце прошлого года наша газета рассказывала о ее победе в областном молодежном конкурсе «Финансовый микс».

Эта девушка, действительно, творческая личность. С детства увлечена рисованием. Посещает отделение живописи в филиале районной школы искусств. Так что награда вполне оправданна и заслуженна.

Софья Путилина принимает активное участие в военно-патриотическом движении школьников района.