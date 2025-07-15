Выиграть Всероссийский конкурс «Первый учитель» может ельчанка

Учитель начальных классов гимназии №97 Ельца Александра Попова поборется за победу во Всероссийском конкурсе «Первый учитель» 2025 года. Она успешно преодолела три заочных испытания — «Профессиональное тестирование», «Групповую работу» и «Марафон публикаций» — и теперь готовится к очным испытаниям.

«Признаюсь, что не ожидала войти в 30-ку лучших из 5 тысяч участников — для меня это уже большая победа. Надеюсь, что полученный опыт станет для меня важным этапом для дальнейшего профессионального роста и развития», — отметила Александра Попова. Педагог также поделилась впечатлениями и отметила, что самыми ярким моментом оказалась групповая работа. Ей удалось быстро сработаться с участниками команды и эффективно распределить обязанности. Совместными усилиями они разработали методический продукт и презентовали его жюри.

Итоговые испытания конкурса запланированы на площадках Белгорода, сообщили в Минпросвещения РФ. Победителем прошлого года стала учитель начальных классов Светлана Редченко, которая работает в средней школе № 2 п. Чернянка Белгородской области. Первый тур будет состоять из двух испытаний: «Открытого урока» и «Урока для родителей». В ходе второго тура учителя проведут учебно-методическое занятие, продемонстрируют эффективные стратегии взаимодействия в ситуации командной работы и обсудят задачи, связанные с их профессиональной деятельностью. Имена победителей конкурса будут объявлены 3 октября в Кремле.

«Участие нашего педагога в конкурсе такого уровня — это и личный успех, и признание высокого уровня образования в нашем регионе. Уверен, что талант Александры Ивановны, профессионализм и искренняя любовь к детям помогут достойно представить Липецкую область на федеральном уровне.

Организатором Всероссийского конкурса «Первый учитель»состязания выступает Минпросвещения России, оператором – Центр просветительских инициатив Министерства просвещения РФ. Следить за новостями состязания можно в официальной группе во Вконтакте.