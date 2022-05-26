В регионе

Выплата медикам по губернаторскому миллиону увеличена в Липецкой области

3 часа назад
8 посмотрели

Читайте нас в

Врачи, выбравшие для трудоустройства медучреждения Липецкой области, могут получить 1,5 млн рублей по программе «Губернаторский миллион». Решение об увеличении выплаты на 500 тысяч рублей было принято на очередной сессии областного парламента, где депутаты поддержали данную инициативу руководителя региона.

Выплата предусмотрена для врачей дефицитных специальностей, впервые трудоустроившихся на территории Липецкой области. На реализацию этой меры поддержки в текущем году из областного бюджета дополнительно будет выделено 13 млн рублей. В ближайшее время в медучреждения региона планируется привлечь 30 медиков.

«Только в прошлом году по губернаторскому миллиону в липецкую медицину пришли больше 50 врачей. Это говорит о том, что программа работает, и мы продолжим её реализовывать», – сказал Игорь Артамонов.

В региональном управлении здравоохранения сообщили, что увеличенный губернаторский миллион уже вызвал интерес. После того как некоторое время назад изменённая мера поддержки была анонсирована, в облздрав обратились уже два медика. Из Москвы на малую родину в Добринку переедет врач общей практики, а в Липецкой районной больнице прибавится терапевт.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»