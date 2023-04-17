В регионе

Выплата на покупку авто для больших многодетных семей будет увеличена до 1, 2 млн рублей в Липецкой области

57 минут назад

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Сегодня на комитете облсовета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодёжи депутаты рассмотрели законопроект, касающийся денежной выплаты на приобретение транспортного средства для многодетных семей, имеющих 8 или более детей.

Сейчас ее размер составляет 900 тысяч рублей. Из-за сложившейся экономической ситуации и удорожания комплектующих требуется индексация выплаты. По инициативе Губернатора Липецкой области предлагается увеличить размер единовременной денежной выплаты до 1, 2 млн рублей.

Члены комитета одобрили данный законопроект. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии регионального парламента.

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