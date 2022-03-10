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Выплате алиментов жителю Липецкой области помогла трудотерапия

3 минуты назад
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Житель Краснинского района Липецкой области начал исполнять родительские обязанности по содержанию несовершеннолетнего ребенка только после привлечения к административной ответственности.

Так, в Краснинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Липецкой области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментов в размере ¼ части всех видов заработка и иных доходов на содержание его несовершеннолетней дочери.

Длительное время мужчина не предпринимал никаких мер к погашению образовавшейся задолженности и игнорировал возложенную на него ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации обязанность по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был составлен протокол о привлечении гражданина к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. В результате рассмотрения протокола суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. После отбытия наказания мужчина оплатил задолженность по алиментам в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.

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