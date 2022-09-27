Единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей будет назначена абсолютно всем мобилизованным жителям Липецкой области. Ранее мера поддержки была рассчитана только на семьи мобилизованных, где есть дети.

Как пояснили в управлении социальной политики Липецкой области, уже началось формирование выплатных документов. Для получения меры поддержки нужны паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения о реквизитах счёта. С каждой семьёй мобилизованных граждан сотрудники соцзащиты работают в индивидуальном порядке. Также можно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства.