Единовременную выплату ко Дню Победы получили 100 ветеранов Великой Отечественной войны из Липецкой области. Сумма поступила им автоматически в апреле вместе с пенсией. Размер материальной помощи составил 10 тысяч рублей.

Праздничную выплату ко Дню Победы получают ветераны Великой Отечественной войны, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда, а также граждан, проходивших военную службу или работавших в тылу в период Великой Отечественной войны, награжденных орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд.

В Липецкой области действует комплекс мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо единовременной выплаты они получают две пенсии (страховую по старости и пенсию по гособеспечению), ежемесячные денежные выплаты, дополнительное материальное обеспечение (ДЕМО) и другие выплаты, отметили в региональном отделении Социального фонда России.

«Ветераны Великой Отечественной войны должны чувствовать поддержку государства и общества не только в преддверии праздника великой Победы. Мы продолжим всесторонне совершенствовать меры их поддержки для того, чтобы обеспечить социально-экономическое положение героев, отстоявших свободу и независимость нашей страны», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.