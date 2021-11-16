Выплаты на содержание детей в приемных и опекунских семьях с января 2022 года вырастут на 21 процент. В зависимости от возраста детей и места их проживания (город или село) они составят от 10215 рублей до 11718 рублей в месяц. При этом предоставлять их будут единой суммой без разбивки по видам расходов (на питание, одежду, оплату ЖКУ, текущий ремонт).

Такое решение приняли депутаты на сессии регионального парламента, состоявшейся на прошлой не­деле. С нового года индексируется также и вознаграждение приемным родителям на 10 процентов. В зависимости от количества приемных детей в семье выплаты составят от 5311 рублей, если в семье воспитывается один ребенок, а при восьми приемных детях — до 24645 рублей.

Кроме того, увеличивается размер социальных вып­лат на питание для льгот­ных категорий учащихся. Для школьников из малоимущих семей, которые посещают группы продленного дня, выплата в виде организации горячего питания составит не 40, как было раньше, а 55 рублей. Такая же сумма устанавливается для всех школьников из многодетных семей, а также детей из опекунских и приемных семей, которым после принятия изменений также будет организовано предоставление горячего питания в школах.

Для студентов областных профессиональных образовательных организаций, за исключением студентов с ограниченными возможностями здоровья, выплата будет проиндексирована с 20 до 30 рублей для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и с 40 до 55 рублей — для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих. Законом предусматривается возможность увеличения стоимости бесплатного горячего питания для школьников начальных клас­сов за счет экономии средств из-за полного или частичного перевода учеников на карантин или дистанционную форму обучения, а также введения дополнительных каникул. Стоимость может увеличиться не более чем на 30 процентов. Сейчас эта сумма составляет 50 рублей. «В регионе осуществляется целый комплекс мер социальной поддержки материнства, детства, молодых, малообеспеченных и многодетных семей. Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.