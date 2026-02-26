Выплаты приемным семьям Липецкой области утвердили в региональном законе

Депутаты регионального парламента на очередной сессии облсовета приняли законопроект, в котором объединены меры социальной поддержки приёмным семьям Липецкой области. Размеры ежемесячной денежной выплаты на детей, воспитывающихся в приёмной семье и ежемесячного вознаграждения приёмному родителю указаны в документе уже с учётом инфляции. Так, на обеспечение приёмных детей родителям ежемесячно планируется предоставлять от 12979 до 14884 рублей в зависимости от возраста ребёнка. Выплата детям, достигшим 18-летия, но продолжающим обучение в общеобразовательной организации, будет производиться до 1 сентября года окончания их обучения. Денежная выплата на приобретение мебели для приёмных детей предоставляется каждые шесть лет. Ее размер составит 30300 рублей на каждого ребёнка.

Законопроект также устанавливает ежемесячное вознаграждение приёмным родителям. Оно будет варьироваться от числа принятых на воспитание детей. На одного ребёнка предусматривается 6747 рублей. Если в семье восемь и более приёмных детей – 31308 рублей. При этом сумма вознаграждения увеличивается на 1761 рубль, если ребёнок не достиг трехлетнего возраста или имеет хронические заболевания и ограниченные возможности здоровья. В случае приёма в семью ребёнка-инвалида сумма вознаграждения возрастёт на 3136 рублей.

«Важно обеспечить хорошие условия для воспитания подрастающего поколения в Липецкой области. Приемные семьи – это особая категория. Это люди, которые готовы взять ответственность за жизнь и будущее детей, не родных по крови. Это люди с большим сердцем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.