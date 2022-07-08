Липецкое предприятие «Летс Трейд» стало первой компанией в России, получившей международный сертификат OK Compost HOME на производство именно бумажных трубочек из влагостойкой бумаги. Содействие в получении сертификата компании оказал Центр поддержки экспорта Липецкой области.

Продукция компании «Летс Трейд» сделана из биоразлагаемых материалов. Это решение для разумного использования возобновляемых природных ресурсов, сокращения использования пластика в пользу экологически чистых материалов. «Открывая предприятия на территории региона, продукция которых будет востребована на российском и зарубежном рынках, мы решаем сегодня главные для нас задачи, в числе которых социально-экономическое развитие области, повышение качества и уровня жизни людей, рост их благосостояния и, безусловно, соответствие экологическим требованиям», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении экономического развития региона, международный сертификат OK compost HOME подтверждает и гарантирует полную биоразлагаемость производимого продукта. Всего 17 компаний в мире имеют эту маркировку, которая признана на международном уровне в соответствии со стандартом ЕС EN13432. Сейчас предприятие «Летс Трейд» активно сотрудничает с российскими и зарубежными производителями соков, молочных продуктов и детского питания. Компания экспортирует трубочки из биоразлагаемых материалов для пищевых производств Греции, Финляндии, Германии, Австрии и Венгрии. Международный сертификат OK Compost HOME расширит возможности открытия новых рынков сбыта продукции, которые поддерживают идею и принципы снижения воздействия упаковочных отходов на окружающую среду.

«Мы благодарим Центр поддержки экспорта Липецкой области за содействие в получении сертификата OK Compost HOME. Это стало важной вехой для компании на пути соответствия ESG-принципам. В рыночных условиях недостаточно просто заявить о характеристиках и безопасности продукта, необходимо подтверждать каждое заявление, особенно когда твой продукт предназначен в том числе для детей до трех лет. Именно для этого и существует независимая сертификация. Ответственный производитель обязан думать не только о поставке продукта и сиюминутной прибыли, но и об утилизации продукта, завершающей жизненный цикл изделия. В случае с пластиковыми отходами в России инициатива должна исходить от производителей и государства», – отметил генеральный директор предприятия «Летс Трейд» Антон Артуганов.