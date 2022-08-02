Ельчанин Леонид Быкадоров принял участие в военно-морском параде, который прошел в День ВМФ, 31 июля, в Санкт-Петербурге в честь 350-летия со дня рождения основателя регулярного флота России Петра I.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, Леонид – выпускник школы поселка Соколье Елецкого района. Еще в школе зарекомендовал себя дисциплинированным и ответственным учеником. Он много времени уделял физической культуре и спорту, занимал призовые места в спортивных соревнованиях районного и областного масштаба. В 2016 году он стал победителем областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Профессиональное образование получил в Военно-морском политехническом институте в Санкт-Петербурге.

В этом году Леониду выпала честь стать участником главного морского парада в составе экипажа новейшего фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Военно-морской флот всегда был гордостью Вооруженных сил России, надежной защитой морских рубежей нашей страны, а военные моряки – примером доблести, отваги, мужества и преданности Родине, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Мы бережно храним историю, чтим старшее поколение, равняемся на героев, в уважении к их великим подвигам растим детей и внуков», – подчеркнул Игорь Артамонов.