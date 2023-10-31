Именные сертификаты выпускникам седьмой «Школы предпринимательства» в Липецке вручили в центре «Мой бизнес». Образовательный интенсив в Липецкой области проходил с 23 по 27 октября. Учебную программу освоили 43 предпринимателя из Липецка и районов области. Возраст выпускников – от молодёжи до пенсионеров.

Программа «Школа предпринимательства» разработана АО «Корпорация МСП» с целью обучения действующих предпринимателей, которые желают развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес, а также тех, кто только в начале предпринимательского пути. За пять дней участники научились диагностировать бизнес, выстраивать автоматизированную систему управления, выявлять мешающие росту компании проблемы, исследовать целевую аудиторию, анализировать конкурентов и формировать продуктовую матрицу.

«Ведение бизнеса – это наука, которая требует знаний и определенных навыков. Замечательно, что в Липецкой области центр «Мой бизнес» помогает освоить эти компетенции гражданам любого возраста, а также оказывает поддержку действующим предпринимателям, учит вести дела грамотно, честно и стратегически», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.