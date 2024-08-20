Завершилась пятидневная обучающая программа АО «Корпорация МСП» – «Школа предпринимательства». 48 выпускников получили именные сертификаты, которые в дальнейшем будут учитываться при получении некоторых видов государственной финансовой поддержки. В финальный день участники познакомились с действующими мерами поддержки для бизнеса в регионе.

Как пояснили в Центре поддержки предпринимательства Липецкой области, часто в «Школу предпринимательства» приходят тогда, когда столкнулись с первыми трудностями при масштабировании проектов, отсутствии точек роста или продаж, а также когда появляется запрос на дальнейший рост и расширение бизнеса. Возникшие трудности прорабатывают вместе с экспертами.

«Школа предпринимательства» входит в план работ Центра поддержки предпринимательства Липецкой области (центр «Мой бизнес»), который оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая ТПП.

«Проекты, реализуемые центром «Мой бизнес», помогают развить предпринимательские навыки и воплотить бизнес-идеи в жизнь с минимумом ошибок и просчетов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.