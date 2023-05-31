Одиннадцатиклассники Долгоруковского лицея вместе с классными руководителями приняли участие в «зеленой» акции на территории дендрологического парка лицея. Основная цель – посадить дерево здесь, где ты учился. Оставить память о себе, своем выпуске, своем детстве. Ребята подарили школьному парку новые саженцы: лиственницу на штамбе Стиф випер, барбарисы, можжевельники, гортензию метельчатую. Все эти растения отобраны и привезены из Воронежа. В лицее в 2022 году открылся агрокласс. Старшеклассники изучают агрохимию, агроэкологию, ландшафтный дизайн и введение в сельхозбизнес. В школьном дендропарке ребята выращивают саженцы. В коллекции самшит, спиреи, можжевельник и другие необычные растения.

«Программа ранней профориентации в регионе уже укрепилась. Многие школы подключились к ней. В них создаются профильные классы, оборудуются лаборатории, для детей проводят экскурсии на предприятия. Уверен, эта работа принесет свои положительные результаты», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.