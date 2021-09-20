Выпускники липецкого Центра цифрового образования детей «IT-куб» Данил Свиридов, Софья Проскурина и Сергей Терещенко разработали проект LipCulture – мобильное приложение с информацией о достопримечательностях и культурных событиях региона. На воплощение проекта в жизнь команда молодых разработчиков получила грант от Липецкого фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает региональное управление культуры и туризма.

«LipCulture в первую очередь ориентирован на молодёжь, – говорит автор проекта Софья Проскурина. – В нашей области много прекрасных, но малоизвестных мест. Благодаря мобильному сервису с интерактивной подачей материала каждый, кто заинтересован в культурном отдыхе, найдёт что-то интересное для себя».

Создавать мобильные приложения Данил, Софья и Сергей научились в Центре «IT-куб». Первым успешным проектом кубистов стал уникальный профориентационный продукт «Навигатор школьника и студента» для НЛМК, с которым ребята в 2020 году выиграли инженерный чемпионат «Case IN» в Липецком государственном техническом университете.

«Год обучения в «IT-кубе» был для всех нас важным, – рассказал Сергей Терещенко. – Мы получили хорошую базу в разработке и программировании, опыт создания коммерческого проекта. Кроме того, этот год оказался решающим в выборе профессии».

Сейчас выпускники Центра «IT-куб» Данил Свиридов и Софья Проскурина – студенты факультета автоматизации и информатики ЛГТУ по направлению программная инженерия. Мобильный сервис для путешественников и любителей активного отдыха – новый проект, который студентам Данилу и Софье предстоит реализовать в ближайший год.

«Знание современных технологий открывает большие перспективы перед молодёжью. Не может не радовать, что наши школьники интересуются IT-сферой и уже создают свои проекты. Наша задача – поддерживать таких ребят и создавать дополнительные возможности в учебных заведениях, чтобы как можно больше детей могли реализовать себя», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» – инновационная образовательная площадка, созданная в Липецке по нацпроекту «Образование». Обучение ведётся по 16 образовательным программам, среди которых создание мобильных приложений в направлении «IT-школа Samsung» (10–11 класс). Обучение бесплатное. В этом году «IT-куб» примет более 500 школьников, увлекающихся программированием, проявляющих интерес к технической сфере, математике и другим точным наукам.