1 февраля завершилась регистрация заявлений на участие в едином государственном экзамене. Всего в Липецкой области планируют сдавать ЕГЭ более 4700 человек.

Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку. Его планируют сдавать 4578 юных липчан. Экзамен по математике профильного уровня выбрали 2221 человек.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его в этом году планируют сдавать 2214 выпускников. Однако, по сравнению с прошлым годом количество желающих сократилось на 10%. Зато растет интерес к точным и естественно-научным предметам. Каждый пятый выпускник выбрал экзамен по физике. Профильную математику будут сдавать 52% одиннадцатиклассников. Среди популярных предметов также биология, химия, физика, информатика, история.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать 457 участников. Немецкий выбрали 4 человека, французский-6, испанский – 2. Китайский язык будет сдавать всего один выпускник.

ЕГЭ в 2025 году пройдет в 3 этапа досрочный, основной и дополнительный. Даты досрочного этапа с 21 марта по 21 апреля, основной этап – с 23 мая по 4 июля, дополнительный этап с 4 сентября по 23 сентября. Как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут пересдать один из сдаваемых предметов 3 и 4 июля.