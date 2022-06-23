Сегодня для выпускников пройдет резервный день для сдачи экзамена по русскому языку. Этот предмет обязателен для получения аттестата за 11 класс. В Липецкой области его сдадут 167 человек, из них 145 выпускники прошлых лет. Продолжительность экзамена – 3,5 часа. Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 7 июля.

Для выпускников, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, подтвержденным документально, расписанием ЕГЭ-2022 предусмотрен также дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут экзамены по русскому языку и базовой математике.

Основной период ЕГЭ-2022 с 23 июня по 2 июля продолжат резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день, или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике).

«Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.