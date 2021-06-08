Сегодня для учеников 9-х и 11-х классов пройдет резервный день для сдачи экзамена по русскому языку. Работу напишут 178 девятиклассников региона. Кроме того, сегодня у 10 одиннадцатиклассников есть возможность сдать ГВЭ. В этом году итоговую аттестацию в форме ГВЭ проходят не только участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и обучающиеся, находящиеся в местах лишения свободы, но и выпускники, не планирующие поступать в вуз, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Сдать экзамены в резервные дни смогут выпускники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат», – рассказал председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК-9) Александр Смольянинов. В Липецкой области для проведения ОГЭ будут открыты 14 пунктов проведения экзамена. За 3 часа 55 минут девятиклассникам нужно написать сочинение, изложение и сделать тестовую часть.

Для участников ГВЭ-11 задействовано два пункта. Контрольно-измерительные материалы ГВЭ по русскому языку для выпускников будут содержать 24 задания с кратким ответом. На выполнение работы отводится 2,5 часа. Экзамены будут проводиться с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Узнать свои результаты девятиклассники смогут не позднее 18 июня, одиннадцатиклассники – не позднее 24 июня. В Липецкой области работает горячая линия по вопросам проведения ГИА. Всю интересующую информацию выпускники и их родители могут узнать по телефонам: 8 (4742) 32-94-16; 34-75-09. «Наша основная задача – создать условия для непрерывного образовательного процесса, который способен обеспечить качество образования и воспитания подрастающего поколения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.