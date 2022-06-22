Максимальное количество баллов набрала Анастасия Журавлева — ученица школы села Талица Елецкого района Липецкой области. По отзывам педагогов, ответственность, трудолюбие, целеустремленность выпускницы позволили достичь отличных результатов.

«Увлекаться обществознанием я начала с 9 класса, и уже тогда приняла решение — заниматься этим предметом серьезно. При подготовке к экзамену работать приходилось много, но занималась я с интересом и удовольствием. Спасибо хочу сказать учителю обществознания Бутовой Наталье Сергеевне. Благодаря ей я получила глубокие знания, что позволило получить 100 баллов на ЕГЭ. С вузом я еще не определилась, но точно знаю, что свою судьбу хочу связать с экономикой», — отметила Анастасия Журавлева.

Примечательно, что выпускники школы села Талица оказались одними из лучших в ЕГЭ по истории. Дарья Осипова получила все возможные 100 баллов. Анастасия Ляпина и Алина Фролова набрали по 87, Анастасия Журавлева — 93.