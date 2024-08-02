Главы сельских поселений, представители бизнеса, сельхозпроизводители вместе с экспертами консорциума Леонтьевский центр — AV Group (Санкт-Петербург) участвовали в разработке проекта социально-экономического развития Добринского района до 2030 года и на более долгосрочную перспективу.

Эта работа была организована в рамках стратегической сессии, которая проходила в большом зале администрации муниципалитета с участием его руководителя Александра Пасынкова.

Это уже третья подобная сессия в муниципалитетах Липецкой области.

Модераторами стратегической сессии выступили эксперты консорциума Алексей Крыловский, Илья Захаров, Римма Воронкова, Андрей и Анна Ефремовы, Юлия Рябкова.

Гости рассказали, что еще до поездки к нам они в открытых источниках сети Интернет ознакомились с социально-экономической ситуацией в районе, а в совместном диалоге с районной властью, представителями сельских администраций, бизнесом попробуют определить пути эффективного развития муниципалитета, вместе выявить слабые и сильные стороны в здравоохранении, образовании, спорте, сельском хозяйстве, туристической сфере и т.д.

Гости отметили: важность стратегической сессии в том, что этот долгосрочный план развития муниципалитета призван стать драйвером экономического роста и повышения привлекательности его территорий, а следовательно, и привлечения в район дополнительного финансирования.

В ходе более чем двухчасовой встречи эксперты консорциума отметили, что у Добринского района есть немало точек роста в различных сферах экономики и социальной политики. Безусловно, это сельское хозяйство, переработка, туристический потенциал, спортивная составляющая.

Главы поселений, сельхозпроизводители, предпринимательское сообщество назвали наиболее проблемные вопросы, которые тормозят развитие сельских территорий. Эксперты записали каждый из них, чтобы позже на областном и федеральном уровне попытаться совместно решить обозначенные проблемы.

Стратегическая сессия не последняя в нашем районе. В скором времени представители консорциума детально проработают концепцию развития Добринского края и представят ее на обсуждение.