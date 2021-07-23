Состоялось заседание областной комиссии, рассмотревшей включение предприятий в программу «Выращивание», которую в Липецкой области реализует Региональный центр инжиниринга и кластерного развития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как пояснили в управлении экономического развития региона, федеральная программа «Выращивание» – это комплекс мер, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и другой поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков крупных компаний. Для участия в программе заявились четыре предприятия. Это ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» (изготовление высокоточных плоскошлифовальных станков), ООО «РАРМА» (изготовление изделий из высокопрочных сталей Hardox и Quard), ООО «Стальсоюз» (производство изделий из металлопроката и комплектующих) и ООО «Сырная крошка» (производство сыров из натурального молока).

Предполагается, что помимо финансовых мер поддержки, получаемых в Липецком областном фонде поддержки МСП, компании пройдут процедуру скоринга для получения комплексных услуг от Регионального центра инжиниринга. В комплекс мер входит: внедрение системы менеджмента качества стандартов, сертификация продукции, разработка конструкторской и технологической документации на продукцию, проведение маркетинговых исследований, модернизация сайта и многое другое.

На заседании были представлены карты развития каждой из компаний, именно они содержат в себе аналитику деятельности предприятия и уникальный список мер поддержки в рамках Программы «Выращивание». Руководители предприятий – Екатерина Зыкова («Сырная крошка»), Иван Ипатов («РАРМА») и Геннадий Зайцев («Стальсоюз») – выступили на заседании с обоснованием необходимости получения мер поддержки. Региональная комиссия единогласно одобрила включение всех предприятий в программу «Выращивание».

«Мы будем и дальше продолжать эту работу, поддерживая предпринимателей региона в сегодняшних непростых условиях», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.