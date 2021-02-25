В ОГУП “Липецкдоравтоцентр” рассказали о реализации стратегии развития предприятия на 2-летний период.

В 2020 году, несмотря на пандемию, предприятие достигло высоких финансовых показателей. По итогам отчетного периода общая выручка компании достигла почти 2,17 млрд рублей (в 2019 – 2,36 млрд). При этом темп роста за два года реализации стратегии составил +16%.

Чистая прибыль в 2020 году выросла до 78,6 млн рублей, что в 8 раз выше показателя предыдущего года.

Производительность труда достигла высокого уровня, более 2 млн рублей на человека. При этом темп роста за 2 года составил +42%.

По словам гендиректора “Липецкдоравтоцентра Алексея Рубахина, этого удалось достичь благодаря модернизации четырех асфалтобетонных заводов, организации логистического центра и настройке системы планирования ремонтов с выстраиванием всей цепочки создания ценности, начиная от сроков производства асфальта, времени его отгрузки и доставки до места производства работ.

По итогам 2020 года компания в срок ввела в эксплуатацию 30 ремонтных объектов, 27 из которых – объекты нацпроекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. В общей сложности отремонтировано 154 км дорожного полотна.