В Липецком областном краеведческом музее открылась новая выставка «Вышитая карта Липецкой области». Это уникальный проект Центра развития культуры Липецкой области, над реализацией которого в течение 2023 года трудились лучшие вышивальщицы нашего края. Подготовка проекта была приурочена к 70-летию Липецкой области.

Карта состоит из 18 фрагментов, по количеству муниципальных районов, где каждый элемент отражает историю и местный колорит. Над оригинальным проектом трудились 22 мастерицы, создавая вышитые композиции по старинным технологиям. Они вышивали по домотканому полотну орнаменты, которым более ста лет. Геометрические и растительные узоры, образы птиц и людей – это виртуозный и кропотливый труд.Карта показывает не только уникальные для каждой территории сюжеты в различных техниках вышивки, но элементы рукоделия, ставшие брендовыми. К примеру, елецкий фрагмент дополнило знаменитое коклюшечное кружево, а липецкий украсили металлическими «блестками» точно так же, как в старину украшали свою праздничную одежду женщины Липецкого уезда.

Идейным вдохновителем и куратором выставки является Народный мастер РФ, член Союза художников РФ, сотрудник Центра развития культуры Липецкой области Елена Дмитриевна Зинина.

На выставке помимо карты будут представлены разнообразные миниатюрные панно с фрагментами вышивки, бытовавшей в районах современной Липецкой области, а также украшенные традиционным шитьем льняные мешочки с особыми орнаментами и узорами. Дополнят экспозицию образцы старинной крестьянской вышивки из фондов нашего музея – полотенца, ковры, элементы праздничной женской одежды.

Вышитая карта Липецкой области впервые была представлена в Государственном Кремлевском дворце в декабре 2023 года. Весь 2024 год выставка путешествовала по районам Липецкой области, а теперь ею смогут полюбоваться и жители города Липецка вплоть до 2 марта 2025 года.