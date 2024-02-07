Торжественная церемония награждения участников большого проекта Центра развития культуры и туризма «Вышитая карта Липецкой области» состоялась в ОЦКНТ. Над этим проектом 9 месяцев трудились лучшие вышивальщицы липецкой земли из 18 муниципалитетов. Всего в проекте было задействовано более 200 человек.

Карта создана из отдельных фрагментов. Каждый муниципалитет создавал свою часть и отражал свои традиции, самобытные орнаменты и узоры. Современные мастерицы следовали старинному регламенту. Они вышивали по домотканому полотну орнаменты, которым более 100 лет. Когда-то мастерицы на территории современной Липецкой области именно так украшали свои изделия: женскую и мужскую одежду, рушники, скатерти, полотенца.

Проект курировала народный мастер РФ, член Союза художников РФ, сотрудник Центра развития культуры и туризма Елена Зинина. В 2022 году она принимала участие во Всероссийской акции «Вышитая карта России», которая и вдохновила её на создание карты родного края.

Увидеть вышитую карту Липецкой области можно в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Выставка работает до 15 февраля. Вход свободный. Среди экспонатов также представлены панно с фрагментами вышивки, которая бытовала в районах современной Липецкой области, и украшенные традиционной вышивкой льняные мешочки.