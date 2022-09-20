В августе 2022 года в Липецкой области годовая инфляция замедлилась до 15,3%, что соответствовало общероссийской динамике. На это повлияли снижение спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, увеличение предложения на отдельные продукты питания и укрепление рубля в предыдущие месяцы. Об этом сообщили в липецком отделении Банка России.

Например, в регионе замедлился годовой рост цен на свинину и мясо птицы: предприятия нарастили объемы производимой продукции. Кроме того, снизились издержки животноводов: замедлился рост цен на зерно, которое используется для производства комбикормов. Все это отразилось на стоимости продукции.

Также замедлился рост цен на огурцы и яблоки, ускорилось снижение цен на капусту и картофель. Причинами стали рост посевных площадей и высокая урожайность. Увеличились объемы поставок апельсинов, в итоге эти фрукты подешевели. Подробности можно узнать в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.