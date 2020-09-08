Высокий класс пожарной опасности установлен в лесах Липецкой области

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой в лесах на территории всей Липецкой области установлен высокий четвёртый класс пожарной опасности. Управление лесного хозяйства и его структурные подразделения (лесничества) совместно с правоохранительными органами, лицами, использующими леса, ведёт работу по выявлению и пресечению нарушений Правил пожарной безопасности. Усилена разъяснительная работа с населением через средства массовой информации.

Для недопущения возникновения лесных пожаров на территории региона, инспекторы управления в течение светового времени суток проводят патрулирование хвойных и лиственных лесных массивов 50 мобильными группами по 77 маршрутам общей протяженностью 3665 километров. Особое внимание уделяется наиболее посещаемым липчанами местам. Также наблюдение за лесными массивами ведется с помощью видеосистемы «Лесохранитель».

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей региона воздержатся от поездок в лес. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по бесплатному телефону Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

«Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.