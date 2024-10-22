Одиннадцатиклассник лицея №1 п. Добринка Илья Андреев вернулся с высокой наградой из Липецка. Там, в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина, проходил межрегиональный конкурс чтецов «Сила звонкого слова», посвященный творчеству этого поэта.

Конкурс проводится ежегодно. И Илья принимает в нем участие не впервые. Но в победители вышел лишь на этот раз.

Надо отметить, что, прежде чем поехать в Липецк, участники столь крупномасштабного проекта прошли несколько этапов. Илья начинал с внутришкольного конкурса чтецов. Став победителем, продолжил борьбу. Впоследствии компетентное жюри оценивало его выступления по видеороликам, которые декламатор отправлял на его суд.

Юноша успешно прошел несколько отборочных туров и вот — заключительный.

550 почитателей и знатоков поэтического наследия великого поэта России Есенина собрались в Липецке на финальное творческое состязание. Возраст участников — от 6 до 22 лет.

Три с половиной часа продолжался итоговый конкурс. Перед членами жюри, в состав которого вошли писатели, профессиональные актеры, педагоги вузов, руководители Централизованной библиотечной системы Липецка, стоял сложный выбор: определить 27 лучших чтецов (по девять в каждой из трех групп).

Илья Андреев занял почетное третье место в старшей возрастной категории.

В этой победе — несомненная заслуга школьного педагога старшеклассника, учителя русского языка и литературы Татьяны Вячеславовны Князевой.