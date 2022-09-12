Мастерские «Разработка мобильных приложений» и «Облачные технологии» открылись в Лебедянском торгово-экономическом техникуме по национальному проекту «Образование». Современное компьютерное оборудование доступно студентам, педагогам, специалистам предприятий и даже школьникам.

В новых учебных пространствах будут получать профессиональные навыки студенты по специальностям: «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование». Учащиеся будут проводить лабораторные работы и сдавать демонстрационные экзамены. Для этого в техникуме теперь есть все необходимое: компьютеры со специальной оперативной системой, обучающая платформа, мобильные телефоны, где можно тестировать разработанные студентами программы.

«Современное оборудование позволит студентам во время обучения до совершенства отработать практические навыки. Это поможет готовить нужные региону кадры с учетом запросов работодателей», — подчеркаивает губернатор Игорь Артамонов.

С помощью мастерских планируется дополнительно обучать педагогов и учащихся школ. Азы программирования особенно интересны старшеклассникам. Современный комплекс мастерских станет необходимым условием для качественной подготовки будущих кадров.