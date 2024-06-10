Два ключевых соглашения о сотрудничестве, направленных на социально-экономическое развитие региона и повышение качества образования, заключили на ПМЭФ-2024 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и органы управления Липецкой областью. В церемонии подписания приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Основной целью соглашений является создание условий для устойчивого развития Липецкой области, повышение кадрового потенциала и обеспечение равного доступа к качественному образованию. Стороны намерены активно сотрудничать в области поддержки многодетных семей, реализации образовательных программ, а также содействия профессиональной ориентации молодёжи и взрослых. В рамках соглашений предусмотрена реализация совместных образовательных проектов и программ, направленных на подготовку кадров для ключевых отраслей экономики региона. Особое внимание будет уделено дополнительному профессиональному образованию и переподготовке специалистов, что особенно актуально в условиях быстро меняющихся требований рынка труда.

Соглашения также предусматривают проведение совместных научных исследований, семинаров, конференций, круглых столов, которые будут способствовать обмену опытом и разработке новых научных подходов и решений.

«Высшая школа экономики – флагман российского образования. Жители Липецкой области — студенты и взрослые — желающие получить новую профессию, смогут учиться по стандартам высшего образования в родном регионе и применять полученные знания на местных предприятиях. Благодаря субсидированию и грантам ВШЭ больше детей из многодетных семей смогут получить качественное образование. Будем использовать ресурс и многолетний опыт «Высшей школы экономики» в разных проектах развития региона», – отметил Игорь Артамонов.

Исследования, проведённые учёными НИУ ВШЭ, показывают, что в экономически развитых регионах, таких как Липецкая область, выше уровень участия населения в программах переподготовки и повышения квалификации. Это связано с большими финансовыми и производственными ресурсами региона, что способствует активному внедрению образовательных инициатив. Соглашения, подписанные университетом и Липецкой областью, создают платформу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни в регионе. Важной задачей станет адаптация образовательных программ под реальные потребности рынка труда, что поможет избежать дисбаланса кадров в различных отраслях экономики.

Расширение партнёрства станет важным шагом на пути к созданию устойчивой и инновационной образовательной среды, которая будет способствовать всестороннему развитию региона и его жителей. В НИУ ВШЭ рассчитывают, что соглашения с Липецкой областью станут примером эффективного взаимодействия образовательных и государственных структур в интересах общества.