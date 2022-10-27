Персональная выставка липецкого художника Владимира Леликова «Акварельная летопись России» проходит в эти дни в Центре изобразительных искусств в Липецке. В экспозиции представлены 74 картины, написанные автором, в основном, в последнее время.

Владимир Леликов – личность многогранная. Он одинаково прекрасно владеет кистью и словом. Его песни, или песни, написанные на его стихи, поют на бардовских фестивалях, у походных костров или просто дома. Он – военный летчик, понимающий красоту земли и ее хрупкость. Владимир Иванович считает, что «акварель – работа штучная». А значит, предельно честная. Об этом говорили многие из друзей мастера, пришедшие на вернисаж. Владимир Леликов – член Союза художников Российской Федерации и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, участник международных, всесоюзных, всероссийских и региональных выставок, его работы хранятся в художественных галереях и музеях Европы и России.

Выставка продлится до 20 ноября. Вход в выставочный зал Центра изобразительных искусств свободный.