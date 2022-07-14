Выставка работ липецкого художника Анатолия Жданова открылась в Художественном музее имени В. С. Сорокина – Доме Мастера. Жизнь и творчество Анатолия Жданова тесно связаны с Липецким краем. Талант художника проявился в нем с самых ранних лет и получил свое дальнейшее развитие в художественной студии поселка тракторостроителей. Окончив в 1965 году Московское художественное училище «Памяти 1905 года», Анатолий Жданов вернулся в Липецк. Работая в художественно-производственных мастерских, он занимался не только оформительским искусством, но и монументальной живописью и графикой.

В 1976 году Анатолий Жданов стал членом Союза художников СССР, а в 80-е годы избирался председателем правления Липецкой организации Союза художников РСФСР. С опытом его творческий диапазон становился все шире и разнообразнее. Он профессионально овладел техникой офорта, линогравюры, литографии, монотипии, пастели, карандашного рисунка.

Его привлекают разные темы и жанры, но особое внимание художник уделяет родному Липецкому краю, красоте его пейзажей, трогательной панораме деревень, очарованию улочек провинциальных городов. В 2001 году Анатолий Жданов передал в дар Липецкой областной картинной галерее коллекцию графики «Российский эстамп». А в 2017 году подарил Липецкому художественному музею 30 своих графических работ.Катрины художника хранятся в собраниях Липецкого и Елецкого краеведческих музеев, Шушенской картинной галереи, Дирекции выставок России, а также в частных коллекциях Германии, Дании, Италии, Югославии.

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отмечает губернатор Игорь Артамонов. Выставка будет работать до 27 июля.