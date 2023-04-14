Открытие выставки «Апология» Бориса Чёрствого» состоится 21 апреля в Художественном музее имени В.С. Сорокина – Доме Мастера. В экспозиции представлены произведения из частной коллекции. Среди 27 экспонатов – бронзовые рельефы и круглая скульптура.

Выставка носит название серии произведений «Апология», над которой автор работал в 2012 – 2017 годах. «Серия посвящена христианской тематике, сюжетам и образам библейской истории. Стремление к минимализму в построении композиции составляет основу пластического языка скульптора. Отказ от детализации в трактовке форм способствует формированию целостных образов, наделенных огромной внутренней силой. Рельефы серии созданы в технике литья из бронзы с помощью восковых пластин на начальной стадии работы. Главными средствами выражения в них являются силуэт и линия», – рассказали организаторы выставки.

Борис Чёрствый (1950-2020) – член Союза художников СССР (России) и Московского Союза художников с 1986 года. Обладатель Серебряной медали Российской академии художеств (2005), обладатель медали «Шувалов» Российской академии художеств (2010) и других престижных наград. Экспонент московских, всесоюзных, всероссийских, международных, зарубежных и групповых специальных (скульптура) выставок. Его произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова (Уфа), Самарском областном художественном музее и целом ряде других, а также в частных собраниях в России и за рубежом (Бельгия, Великобритания, Голландия, Италия, США, Франция, Чехия).

«Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.