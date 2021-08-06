Выставка авторской куклы студии «Зазеркалье» открылась в чаплыгинском Доме кукол. Мастерицы из Липецка назвали свою экспозицию «Белая ворона». Гостям представлены интерьерные, статичные и подвижные куклы, а также кукольная атрибутика.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, это волшебный мир сказки, где нашлось место и синей птице, и золотой рыбке и другим сказочным героям. Каждая кукла – это произведение искусства, отражающая внутренний мир мастера, каждое творение неповторимо и уникально.

Экспозиция будет работать до 31 августа.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.