Открытие персональной выставки «В поисках света» липецкого художника, иконописца, реставратора, мастера по изготовлению глиняной игрушки, педагога Дениса Серова состоится сегодня в Липецке. В экспозиции в Центре изобразительных искусств представлено около 80 работ.

«Денис Юрьевич Серов – потомственный художник, живёт в Липецке, окончил живописное отделение Воронежского художественного училища, — рассказали в управлении культуры и туризма региона. – Долгое время был театральным художником, художник-постановщик более десяти спектаклей Липецкого государственного театра кукол. Вел студию лепки глиняной игрушки. В конце 90-х решил посвятить свое творчество церковной живописи, занимается росписью храмов, реставрацией церковных фресок. Сейчас участвует в росписи Никольского храма Липецка, преподает рисование в воскресной школе и ведет студию иконописи».

Художник любит путешествовать по рекам Липецкой области, где вдохновляется прекрасными пейзажами, которые и становятся главным объектом его картин. Русские реки, леса, поля, небо, красота окружающего мира – в его работах прекрасные и неповторимые моменты состояний природы, отмечают эксперты.

Денис Серов – замечательный портретист. Его портреты имеют ту же модальность, то есть степень достоверности психологического портрета, которыми так славился его великий однофамилец. Эти портреты отличаются глубоким проникновением во внутренний мир изображенного героя. Как иконописец Денис Юрьевич также востребован. Созданные им иконы и образа находятся во многих храмах Липецкой области.