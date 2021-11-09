Выставка детского рисунка развернулась в фойе театра Толстого. Она посвящена его 100-летию. В экспозиции – лучшие работы областного конкурса-фестиваля художественного творчества им. В.С. Сорокина. В этом году в состязаниях участвовали около 400 воспитанников студий изобразительного искусства региона. На рисунках запечатлены сцены спектаклей Липецкого и других театров, зрители, артисты в образах.

«Как правило, конкурс Сорокина по тематике перекликается с большими событиями года, а 100-летие театра, бесспорно, является главным культурным событием Липецкой области. Изначально нам казалось, что тема слишком узкая, но первые же работы развеяли наши сомнения. Дети нашли столько граней и направлений, что, мы уверены, широта их взглядов удивит многих взрослых», – отметила представитель оргкомитета конкурса им. В. С.Сорокина Вера Немцева.

Первыми художественную выставку в театре Толстого увидели участники Всероссийской акции «Ночь искусств». В этот вечер зрителям представили еще один онлайн проект – «100 уроков о театре». На официальной страничке театра в социальной сети в ВКонтакте под заголовком «Театр у микрофона» размещена подборка аудио записей литературных произведений школьной программы, а также видео-ролики из серии «Сундучок сказок» в исполнении липецких артистов.

«С уважением к прошлому, мы строим планы на будущее. Поэтому очень символично и открытие выставки детского рисунка, и начало работы в нашем музейном пространстве команды молодых экскурсоводов – студентов отделения актерского мастерства Липецкого областного колледжа искусств им.К.Игумнова. Так что, о прошлом театра рассказывают те, кому предстоит вершить его будущее», – отметила директор театра драмы им. Л.Н. Толстого Татьяна Горелова.

Сегодня каждый спектакль, показанный на сцене театра Толстого, неизменно привлекает к себе внимание зрителей, отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. «Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает руководитель области.