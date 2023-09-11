Выставка к 160-летию со дня рождения этнографа и художницы, единственной дочери Петра Семенова-Тян-Шанского – Ольги Петровны Семеновой откроется в Липецком областном краеведческом музее 13 сентября и будет работать до 15 октября. Выставка «Цветок белозор» является совместным проектом Музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского и Липецкого областного краеведческого музея.

Белозором, нежным ароматным цветком из дикой природы, Ольгу называл отец. Однако на выставке Ольга Семенова будет представлена не как дочь знаменитого учёного, а как самостоятельная личность с множеством собственных достижений. Посетители смогут узнать, почему она не носила почетную приставку к фамилии, как складывалась её жизнь между Петербургом и Рязанской губернией.

На выставке представлены мемориальные предметы из собрания Музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского, такие как веер, принадлежавший супруге П.П. Семенова-Тян-Шанского, перьевая ручка из кабинета ученого, салфетка с мураевенской вышивкой. Предметы из собрания Липецкого историко-культурного музея проиллюстрируют этнографические изыскания Ольги Петровны и дадут представление о крестьянском быте конца ХIХ – начала ХХ веков. Посетители увидят подлинные акварели авторства Ольги Семеновой, открытки с репродукциями ее картин и подруг-художниц сестер Шнейдер, письма и документы из собрания Фонда наследия Семенова-Тян-Шанского.

Открытие выставки состоится в 17.00. Событие украсят песни из недавней этнографической экспедиции. Композиции исполнит дуэт Багринцевых, которые также расскажут о том, как проходила экспедиция. Собранные материалы будут использованы в книге «По следам экспедиций О. П. Семеновой-Тян-Шанской».

«Липецкая земля — родина многих великих деятелей науки, культуры, искусства, общественных деятелей и прочих известных личностей. Изучение их биографий и всего, что они сделали, имеет важный патриотический аспект», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.