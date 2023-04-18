Открытие выставки «Человек стойкости, мудрости и чести», посвященной 100-летию со дня рождения патриарха липецкого правосудия Николая Усика (20 апреля 1923 – 25 ноября 2010), состоится 19 апреля, в 11.30, в Липецком областном краеведческом музее. В экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи Николая Ивановича, рассказывающие о его жизни и трудовой биографии.

Более 40 лет Николай Усик работал в руководстве судебной системы Липецкой области (в должности заместителя председателя Липецкого областного суда с 1963 по 2005 годы). Заслуженный юрист РСФСР, Почетный гражданин Липецка (1996 г.), ветеран Великой Отечественной войны. Решением Совета судей России Николай Усик включен в сотню лучших судей страны (1995 г.).

«Николая Ивановича Усика по праву можно назвать человеком-легендой, образцом принципиального подхода к делу, удивительной работоспособности и неподкупности. Возглавляя уголовную коллегию областного суда, за годы работы Николай Иванович рассмотрел по первой инстанции свыше 300 уголовных дел на более чем 700 человек. В качестве главы кассационной инстанции он пропустил через себя большинство вынесенных судами области приговоров – десятки тысяч уголовных дел, в том числе и по самым громким преступлениям», – рассказали организаторы выставки.

Липчанам Николай Иванович известен как автор нескольких книг и около 400 публикаций в газетах и журналах по нравственно-правовой тематике. Он не раз становился победителем престижных журналистских конкурсов, был членом общества «Знание» и активным участником общественной жизни города, области и страны. Среди наград Николая Усика – «Орден Почета», медаль «За заслуги перед судебной системой РФ», Почетный знак «За заслуги перед Липецкой областью», медаль Министерства юстиции имени известного русского юриста А. Кони.