Выставку к 150-летию со дня рождения писателя Михаила Пришвина под названием «Весна света» подготовил Липецкий областной краеведческий музей. Открытие экспозиции состоится 3 февраля. Ее создатели предлагают посмотреть на образ Пришвина и задуматься насколько глубокой личностью и мыслителем он был. Представленная ассоциативная инсталляция отражает разные стороны жизни писателя: творчество, биографию, увлечения.

Особое место отведено личным дневникам, которые недавно вошли в литературоведческий оборот и которые сам Пришвин считал лучшим своим творением. Также посетители познакомятся с периодом жизни литератора, связанным с липецким краем. «Певец русской природы» родился в селе Хрущево Елецкого уезда, где прошла значительная часть его детства. На выставке будут представлены живописные работы В.С. Сорокина и В.М. Панфилова, посвященные дорогим сердцу писателя местам, скульптурный портрет Пришвина (автор Ю.Д. Гришко), фотографии, на которых писатель запечатлен с супругой, в кругу крестьян, с животными, в том числе с любимыми собаками. Выставка продлится до 16 апреля 2023 года.

«Жизнь и творчество Михаила Пришвин были тесно связаны с липецким краем. Земляки бережно хранят память об известном писателе. Юбилейная дата позволит более масштабно продемонстрировать это накопленное достояние», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.