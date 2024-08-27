Выставку «Монастырь святителя Тихона», посвящённую 300-летию со дня рождения святителя Тихона Задонского, открыли в Липецком областном краеведческом музее. Проект разработан совместно с Липецкой митрополией и будет представлен посетителям до 1 декабря.

Среди экспонатов выставки – книга «Псалтирь», предположительно принадлежавшая святителю Тихону; рукописное собрание проповедей воронежских архиереев XVIII века, открытое на проповеди святителя Тихона; «Житие святителя Тихона» 1865 года издания, приобретённое одним из паломников в Задонском Богородицком монастыре в 1867 году; облачения мощей святителя Тихона; вековые иконы святителя Тихона и его прижизненные фотографии; книги XVIII-XIX веков, в том числе первые издания его трудов. Также на выставке представлены экспонаты Музея старинных икон и исторических реликвий «Святые покровители Воронежа», Орловской митрополии, частных коллекций.

В числе первых экспозицию посетил митрополит Липецкий и Задонский Арсений, который подчеркнул важность выставочного проекта. Благодаря своему труду, тяге к знаниям, любви к Богу, святитель смог стать очень значимым деятелем Церкви, повлиять на целые поколения верующих людей. Благодаря ему Задонский монастырь стал важнейшим духовным центром России, отметил глава Липецкой митрополии.

Святитель Тихон Задонский (1724-1783) – известный всему православному миру святой, выдающийся духовный писатель. Его произведения, которые любили читать Н.В. Гоголь и Ф.М. Достоевский, переиздаются и в настоящее время. В 1763-1767 годах Святитель возглавлял Воронежскую епархию, затем по состоянию здоровья удалился в Задонскую Богородицкую обитель. Именно в этом монастыре Святитель провёл последние 14 лет своей жизни, написал свои лучшие духовные произведения, принимал многочисленных посетителей, получавших от него духовную и материальную помощь. Причислен к лику святых и прославлен спустя 80 лет после кончины.

«Один из самых любимых и почитаемых святых прожил на липецкой земле 14 лет. Тихон Задонский утешал, исцелял, вселял надежду, помогал обрести веру. Но главное, чему он учился всю жизнь и учит своим примером всех нас, – это искренняя и чистая любовь к людям. К каждому, кто нас окружает», – написал в своем телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в день памяти Тихона Задонского.