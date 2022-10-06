Экспозиция «Пётр Первый. Великий зодчий России», посвященная 350-летию со дня рождения первого российского императора, открылась в Областном центре культуры, народного творчества и кино. На выставке представлены копии исторических гравюр, чертежей, артефактов рубежа XVII-XVIII веков и авторские фотографии. Проект реализован при поддержке Министерства культуры России.

«350-летие со дня рождения Петра Первого – особый юбилей для нашей страны. Он во многом определил развитие России на столетия вперед. Он в буквальном смысле выстроил траекторию развития страны, определив точки интеллектуального, культурного, исторического, военного, экономического роста России», – сказал на открытии заместитель директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Павел Карташев.

Имя Петра Великого связано с Липецкой областью. Исторические факты обрастают легендами. Корабельные верфи, металлургические заводы, минеральная вода, крепость в Раненбурге – лишь малая часть того, что он сделал для развития нашего региона, отмечают в региональном управлении культуры и туризма.

На выставке император представлен в роли строителя нового государства. Экспорзиция охватывает создание флота и адмиралтейства, Академии наук, формирование новых рубежей России, новаторство в военной архитектуре.

«Выставка уже побывала в ряде регионов России. В Липецке из ОЦКНТ она переедет в областной краеведческий музей, где будет до 19 октября. Липчане могут увидеть свидетельства петровской эпохи созидания России», – рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.