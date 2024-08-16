Выставка «Угол зрения», приуроченная к 70-летию со дня образования Липецкой области, откроется 16 августа в 16:00 в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» в Москве (улица Пречистенка, 19). Экспозиция будет работать до 8 сентября. Возрастное ограничение 16+.

Как сообщили в Липецком областном краеведческом музее, проект «Угол зрения» отражает определенный взгляд на историю липецкого искусства, исследует особое мировосприятие творца, которое трансформируется в художественное произведение. Основу экспозиции составят около 100 живописных полотен и скульптур известных липецких мастеров из фондов Липецкого областного художественного музея.

«Липецкая земля богата талантами. Среди земляков много выдающихся художников и скульпторов, а липецкое искусство наполнено многообразием жанров и техник. Увидеть лучшие работы из всего этого достояния может быть интересно не только липчанам, но и жителям других регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.