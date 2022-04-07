Новая экспозиция «Красная звезда и черный квадрат» открывается в Липецком областном выставочном зале. 8 апреля здесь представят работы классика современного искусства, родоначальника русского минимализма – Александра Юликова.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, первые профессиональные навыки соприкосновения будущего художника с искусством произошли в московской средней художественной школе при Академии художеств СССР, из которой он был исключен за «формализм», и в Строгановском училище, бывшем в то время колыбелью соцарта. Как график Александр Юликов оттачивал знания в Московском полиграфическом институте.

«В 1970-е уже сложилась моя трактовка пространства и времени, я создал свою «визуальную поэтику», где картины состоят из нескольких элементов: из картинной плоскости, которая расположена в пространстве динамично, или из рельефа, который фрагментируется краями картины или выступает за края, из рисунка, который повторяет формы рельефа, но сдвинут по отношению к ним. Поверхность же картины покрыта экспрессивным «движущимся» мазком. Вообще, тактильность поверхности – одно из основных для меня выразительных средств», — рассказал художник.

В 2020 году классик русского современного искусства получил гранд-премию нью-йоркского фонда Barnett and Annalee Newman Foundation, которая присуждается не за создание работ, а за заслуги. По инициативе фонда работа была передана в Еврейский музей Нью-Йорка. На выставке «Красная звезда и черный квадрат» представлено около 20 произведений, созданных в период с 1983 по 2018 годы.

«Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – неоднократно отмечал глава региона Игорь Артамонов.

Экспозиция будет работать до 13 июня.