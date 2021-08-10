Открытие выставки «Липецкое небо», посвященной Дню военно-космических сил Российской Федерации, состоится в Центре изобразительных искусств в Липецке 12 августа. Именно эта дата считается официальным началом создания военной авиации России с 1912 года.

Сегодня липецкие асы защищают мирное небо нашей страны, участвуют в авиашоу и международных авиасалонах, прославляя липецкое небо и липецкую землю.

«Летчики Липецкого авиацентра постоянно оттачивают свое профессиональное мастерство, приумножая мощь современной техники своей отвагой и выучкой. Верность небу, выдержка и боевой дух – лучшая гарантия того, что нынешнее поколение пилотов, штурманов, инженеров, специалистов наземных служб будет достойно продолжать славные традиции своих предшественников, обеспечивая безопасность и обороноспособность воздушных рубежей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

«Липецкое небо» – это межрегиональный проект, инициированный управлением культуры и туризма Липецкой области и Липецким отделением Союза художников России. Проект реализуется совместно с истребительным авиационным Севастопольским Краснознаменным, ордена Суворова III степени полком. По словам организаторов, «Липецкое небо» направлено на возрождение интереса общественности к профессии летчика, на сохранение памяти о величайшей роли отечественной авиации как в военное время, так и в мирные будни, об исторической значимости личного подвига наших земляков-летчиков, которые ценой собственной жизни сохраняют мир на земле.

Участниками проекта стали 14 художников из Липецка, Смоленска и Москвы. Проект включает в себя пленэр на территории липецкого авиаполка, выставку в Центре изобразительных искусств созданных по итогам пленэра произведений, организацию передвижных выставок в городах Липецкой области, мастер-классы и творческие встречи с художниками и летчиками. Также запланированы экскурсии для школьников и студентов. В экспозицию войдут около 200 работ, это портреты летчиков, жанровые композиции, отражающие ежедневную рабочую обстановку авиаполка.

Торжественное открытие выставки будет проводиться с соблюдением ограничительных мер, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, уточнили в управлении культуры и туризма Липецкой области.